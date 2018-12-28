Askerler denizin dibinden tank çıkardılar
Tankların 1945 yılında batan ‘Thomas Donaldson’ isimli nakliye gemisinin ambarında bulunduğu belirtildi.
Uzmanlara göre, bunlar son yıllarda bu gemiden çıkarılan üçüncü ve dördüncü tank. Şu an askeri uzman ekibi, Barents Denizi’nden birkaç adet zırhlı aracı daha çıkarmak için çalışmalar sürdürüyor.
1945 yılının Mart ayında Kuzey JW-65 konvoyu çerçevesinde Rusya'nın Murmansk şehrşne giden gemi, Kolsk Körfezi’nde Kildin Adası yakınlarında batırılmış ve yaklaşık 60 metre derinliğe saplanmıştı.