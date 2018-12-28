  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 28 Aralık 2018 13:15

Askerler denizin dibinden tank çıkardılar

Askerler denizin dibinden tank çıkardılar

Tankların 1945 yılında batan ‘Thomas Donaldson’ isimli nakliye gemisinin ambarında bulunduğu belirtildi.

1/ 16
Askerler denizin dibinden tank çıkardılar

Uzmanlara göre, bunlar son yıllarda bu gemiden çıkarılan üçüncü ve dördüncü tank. Şu an askeri uzman ekibi, Barents Denizi’nden birkaç adet zırhlı aracı daha çıkarmak için çalışmalar sürdürüyor.

2/ 16
Askerler denizin dibinden tank çıkardılar

1945 yılının Mart ayında Kuzey JW-65 konvoyu çerçevesinde Rusya'nın Murmansk şehrşne giden gemi, Kolsk Körfezi’nde Kildin Adası yakınlarında batırılmış ve yaklaşık 60 metre derinliğe saplanmıştı.

3/ 16
Askerler denizin dibinden tank çıkardılar

Uzmanlara göre, bu iki tank son yıllarda 'Thomas Donaldson' gemisinden çıkarılan üçüncü ve dördüncü tank.

4/ 16
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM