Aşkı uğruna prenses unvanını kaybetti
Japonya'da Prenses Ayako halktan birisiyle evlendiği için unvanını kaybetti.
Japonya'da İmparator Akihito'nun kuzeni Prens Takamodo'nun üçüncü ve en küçük kızı Prenses Ayako, bir denizcilik şirketinde çalışan Kei Moriya ile evlendi.
Prenses Ayako unvanını kaybetmek pahasına başkent Tokyo'daki Meiji Shrine Tapınağı'nda düzenlenen törenle dünyaevine girdi.
28 yaşındaki Ayako, ülke kurallarına göre halktan biri olan 32 yaşındaki Moriya ile evlendiği için prenseslik unvanını resmen kaybetmiş oldu.