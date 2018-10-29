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  3. 29 Ekim 2018 14:28

Aşkı uğruna prenses unvanını kaybetti

Japonya'da Prenses Ayako halktan birisiyle evlendiği için unvanını kaybetti.

Aşkı uğruna prenses unvanını kaybetti

Japonya'da İmparator Akihito'nun kuzeni Prens Takamodo'nun üçüncü ve en küçük kızı Prenses Ayako, bir denizcilik şirketinde çalışan Kei Moriya ile evlendi.

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Aşkı uğruna prenses unvanını kaybetti

Prenses Ayako unvanını kaybetmek pahasına başkent Tokyo'daki Meiji Shrine Tapınağı'nda düzenlenen törenle dünyaevine girdi.

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Aşkı uğruna prenses unvanını kaybetti

28 yaşındaki Ayako, ülke kurallarına göre halktan biri olan 32 yaşındaki Moriya ile evlendiği için prenseslik unvanını resmen kaybetmiş oldu.

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Aşkı uğruna prenses unvanını kaybetti

Evlilik törenine aile yakınlarından yaklaşık 30 kişi katılırken, tapınak etrafında bine yakın kişi toplandı.

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