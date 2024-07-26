Asos sahilinde Sahil Güvenlik kaçak göçmenlere böyle müdahale etti
Ege Denizi'ndeki mülteci trafiğinde Sahil Güvenlik güçlerimizin mücadelesi tüm hızıyla sürerken bugün Haber3.com'un iletişim hattına gelen ve düzensiz göçmenlerle Sahil Güvenlik arasındaki kovalamaca görüntüleri şok etkisi yarattı. Plajdan sadece birkaç kulak açıkta yaşanan nefes kesen kovalamacada kaçak göçmenler kıyıya çıkmayı başarsa da karada enselendi. İşte ayrıntılar ve denizdeki o nefes kesen kovalamaca...
Kaynak: Haber3.com / Özel
Ege Denizi'nde genellikle Yunan Sahil Güvenlik güçleri tarafından ölüme itilen düzensiz göçmenleri sık sık Türk Sahil Güvenliği ölümden kurtarıyordu. Ancak dün Kuzey Ege'nin gözde tatil lokasyonu Asos'ta çekilen bu görüntüler tam bir şok etkisi yarattı.
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Haber3.com'un ihbar hattına gönderilen görüntülerde botla Türkiye'ye kaçak yollarla giriş yapmak isteyen bir grup mülteci Türk Sahil Güvenliği neden kaçmaya çakıştı.
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Plajda sadece birkaç kulaçlık mesafede yaşanan ve yürekleri ağızlara getiren mücadelede, 2 Sahil Güvenlik botumuz kaçak göçmenleri denizde kontrol altına almakta zorlandı.
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