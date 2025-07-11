Asrın felaketi sonrasında Hatay'a hayat vermişti... Hatay'a böyle veda etti
2023 yılı 6 Şubat'ta Kahramanmaraş ve Hatay merkezli meydana gelen, 11 ilimizi yerle bir edip, 55 bine yakın canımızı yitirmemize yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Hatay'ın İskenderun ilçesinde depremzedeler için limana demirleyen Karadeniz Lifeship Rauf Bey Yaşam Gemisi, geride birçok anı bırakarak ilçeden ayrıldı.
Kaynak: DHA
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı koordinasyonunda İskenderun ilçesine gelen Karadeniz Lifeship Rauf Bey Yaşam Gemisi, görevini tamamladı.
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Deprem sonrası bölge halkına barınma hizmeti veren gemi ardından lise ve üniversite sınavlarına hazırlanan 8’inci ve 12’nci sınıf depremzede öğrenciler için okul ve yurda dönüştürüldü.
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Yüzlerce depremzede öğrenci gemideki sınıflarda sınavlara hazırlandı. Gemi, dün düzenlenen törenin ardından bugün kentten ayrıldı. Süheyla Sultan’dan sonra kentten son ayrılan Rauf Bey Yaşam Gemisi, geride birçok anı bıraktı.
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Gemideki eğitim boyunca öğrenciler tarafından yapılan resim ve yazılan notlar, kamarada bir panoda toplandı.
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