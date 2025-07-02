Asrın felaketi sonrasında inşa edilen evlerin son hali görüntülendi
2023 yılı 6 Şubat'ta yaşadığımız ve tarihe Asrın Felaketi olarak geçen deprem kabusunda en büyük hasarı alan illerimizden biri olan Şanlıurfa'da 2 bin 738 yuvamızda hayat yeniden başladı.
2023 yılı 6 Şubat'ta Kahramanmaraş ve Hatay merkezli meydana gelen, 11 ilimizi yerle bir edip, 53 bin 537 canımızı yitirmemize yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgedeki yeni depremler ve artçı sarsıntılar devam ederken bir yandan da bölgedeki kalıcı konut inşaatları da sürüyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 6 Şubat depremlerinden etkilenen Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde yürüttüğü inşa çalışmalarını tamamladı.
2 bin 738 konuttan oluşan projede, vatandaşlar yeni evlerine yerleşmeye başladı. Bölgeye konutların yanı sıra 2 cami, 1 okul ve 8 ticari ünite de inşa edildi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konutlarına taşınan vatandaşların görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Hak sahibi Ayşe Elman'ın, 'Dışarıdan 10 daire verseler, yine de buradan ayrılmam' sözünü alıntılayan Bakan Kurum, "Bu güvenin adı; TOKİ. Şanlıurfa Karaköprü'deki 2 bin 738 yuvamızda hayat yeniden başladı. Birlikte güçlü yarınlara" mesajını verdi.