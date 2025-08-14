Asrın felaketinde 35 kişinin öldüğü Ezgi Apartmanı’nın firari 2 sanığı yakalandı

‘Olası kastla kasten öldürme ve yaralama suçundan’ 876 yıl 6’şar aya kadar hapisle sanıklardan ilk olarak S.K.’nun savunması alındı. S.K. savunmasında, Kervan Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı olduğunu, Kervan Pastanesi ve Alpedo olarak Türkiye genelinde geniş bir ağa sahip olduklarını ve bu nedenle de ayın 25 gününü il dışında geçirdiğini söyledi. Geriye kalan 5 günde de fabrikada ve şubelerindeki çalışanlarla bir araya geldiğini ifade eden S.K., kendisini söyle savundu:

“Yani tadilatlarla ilgili bir bilgim yoktur. Zaten iki tane raporumuz çıktı, bir tanesi İstanbul Teknik Üniversitesi’nden diğer ODTÜ’den. Raporlar da her şeyi ifade ediyor. ODTÜ’den gelen 352 sayfalık raporda bütün her şeyi orada anlatıyor. Raporlar gerçekleri anlatıyor. Şirketimizde 350 çalışanımız var bizim. Bununla ilgili E.D. arkadaşımıza orada yapılacak tadilatlarla ilgili yetki veriyoruz. O arkadaşımız da aldığı yetkinin karşılığında orayı yapıyor. İnşaat işinden anlamam ben. M.P. Kahramanmaraş’ta sürekli olduğu için M.P. bey onunla devamlı toplantı yapıyor. Burada ne M.P. bey sorumlu ne de ben sorumluyum. Yapılacak tadilatları bize gösteriyor, gösterdiği dekorasyon eğer uygunsa uygunluğunu veriyoruz. Zaten orada da yapılacak işlerin her şeyi belli zaten. Son gelen raporda da yapılanlar apaçık ortada zaten. E.D. bey, M.P. Bey ile istişare halinde oluyor, oturup bir karar veriyorlar ve o karar üzerinden devam ediyorlar.”