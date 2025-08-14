Asrın felaketinde 35 kişinin öldüğü Ezgi Apartmanı’nın firari 2 sanığı yakalandı
Kahramanmaraş'ta depremde yıkılarak 35 kişinin öldüğü Ezgi Apartmanı’nın zemin katındaki pastanede kolon kestikleri iddiasıyla ‘Olası kastla kasten öldürme ve yaralama suçundan’ 876 yıl 6’şar aya kadar hapis istemiyle yargılanan ve 703 gündür firari olan S.K. ile M.P., Ankara’da saklandıkları villada polisin operasyonuyla yakalandı.
6 Şubat depremlerinde yıkılan ve depremin simge isimlerinden olan Ezgi Apartmanı’nın firari sanıkları S.K. ve M.P. hakkında Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol Daire Başkanlığı, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı’na 5 Ağustos’ta yazdığı yazıda sanıkların yasa dışı yollarla yurt dışına çıktıklarının değerlendirildiğini belirtmişti. Başsavcılık bu yazıyı 6 Ağustos’ta davanın görüldüğü Kahramanmaraş 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderirken, dosyada yeni bir gelişme daha yaşandı ve firari sanıklar yakalandı.
703 gündür haklarında tutuklamaya yönelik yakalama kararı bulunan S.K. ve M.P.’in Ankara’nın Etimesgut ilçesinde olduğu bilgisi üzerine Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’nden bir ekip Ankara’ya gitti. Firarilerin saklandığı villayı tespit eden ekip, zili çaldığında kapıyı M.P. açtı ve polislerin sorusu üzerine M.P., S.K.’nun da villada olduğunu söyledi. Polis, her iki sanığı da gözaltına alarak Kahramanmaraş’a getirdi. Sanıklar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek yargılandıkları Kahramanmaraş 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde ilk kez hakim karşısına çıktı.
‘Olası kastla kasten öldürme ve yaralama suçundan’ 876 yıl 6’şar aya kadar hapisle sanıklardan ilk olarak S.K.’nun savunması alındı. S.K. savunmasında, Kervan Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı olduğunu, Kervan Pastanesi ve Alpedo olarak Türkiye genelinde geniş bir ağa sahip olduklarını ve bu nedenle de ayın 25 gününü il dışında geçirdiğini söyledi. Geriye kalan 5 günde de fabrikada ve şubelerindeki çalışanlarla bir araya geldiğini ifade eden S.K., kendisini söyle savundu:
“Yani tadilatlarla ilgili bir bilgim yoktur. Zaten iki tane raporumuz çıktı, bir tanesi İstanbul Teknik Üniversitesi’nden diğer ODTÜ’den. Raporlar da her şeyi ifade ediyor. ODTÜ’den gelen 352 sayfalık raporda bütün her şeyi orada anlatıyor. Raporlar gerçekleri anlatıyor. Şirketimizde 350 çalışanımız var bizim. Bununla ilgili E.D. arkadaşımıza orada yapılacak tadilatlarla ilgili yetki veriyoruz. O arkadaşımız da aldığı yetkinin karşılığında orayı yapıyor. İnşaat işinden anlamam ben. M.P. Kahramanmaraş’ta sürekli olduğu için M.P. bey onunla devamlı toplantı yapıyor. Burada ne M.P. bey sorumlu ne de ben sorumluyum. Yapılacak tadilatları bize gösteriyor, gösterdiği dekorasyon eğer uygunsa uygunluğunu veriyoruz. Zaten orada da yapılacak işlerin her şeyi belli zaten. Son gelen raporda da yapılanlar apaçık ortada zaten. E.D. bey, M.P. Bey ile istişare halinde oluyor, oturup bir karar veriyorlar ve o karar üzerinden devam ediyorlar.”
Müşteki avukatlarının deprem öncesinde bina yönetiminin ‘Kervan kolon kesti can güvenliğimiz tehlikede’ şeklinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne bir başvurusu olduğunu ve bu başvurudan haberi olup olmadığının sorulması üzerine S.K., “Orada 9 tane daire kendime ait, altta da iş yerim var. Ben bu kadar ahmak bir insan değilim, oturduğum yerin kolonunu neden keseyim? Bunlar sosyal medyanın işleri. Kolon kestiysem var mı bir ispatı. En sonra siz söylediniz mahkeme başkanına, biz raporu ODTÜ’den rapor istiyoruz dediniz. Sizin dediğiniz yere gitti, ben göndermedim ki. Oradan gelen 354 sayfalık raporda bunların hepsini açıklıyor ve açık ve net bir şekilde yazıyor. Ben yazmadım ki. Ben bu başvuruyu depremden sonra öğrendim” dedi.