Asrın felaketinde depremleri önden tahmin eden uzman isim Marmara Bölgesi tahminini açıkladı

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli depremi ve aynı gün yaşanan ikinci büyük depremi yarım saat öncesinden tahmin etmesiyle dikkat çeken Deprem Bilimci Maden Teknolojisi ve Yerbilimleri Mühendisi Serkan İçelli, konuya ilişkin açıklamalarda bulunarak, Avcılar segmentine doğru daha dikkatli olunması gerektiğini ifade edip, "İznik, Mekece ve Geyve hattımız eğer çalışıyor olursa, orada sismik bir boşluğumuz var. Orada 7.4'lük depreme her zaman hazır olmamız gerekiyor" dedi.