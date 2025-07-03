Asrın felaketinde depremleri önden tahmin eden uzman isim Marmara Bölgesi tahminini açıkladı
6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli depremi ve aynı gün yaşanan 2. büyük depremi yarım saat öncesinden tahmin etmesiyle dikkat çeken deprem bilimci maden teknolojisi ve yerbilimleri mühendisi Serkan İçelli, Marmara Bölgesi için tahminlerini açıklarken, özellikle İstanbul, Bursa, ve Yalova için yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.
2023 yılı 6 Şubat'ta Kahramanmaraş ve Hatay merkezli meydana gelen, 11 ilimizi yerle bir edip, 53 bin 537 canımızı yitirmemize yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremleri önceden tahmin eden deprem bilimci Deprem Bilimci Maden Teknolojisi ve Yerbilimleri Mühendisi Serkan İçelli bu sefer de Marmara Bölgesi için dikkat çeken tahminlerde bulundu.
Bursa'nın Gemlik ilçesinde yaşanan depremlerin ardından açıklamalarda bulunan Deprem Bilimci Serkan İçelli, Kuzey Anadolu fayının Güney kol tarafındaki depremlerin 6.5 ve 6.8 büyüklüklerinde olabileceğini, Bursa ile Yalova'nın bu depremlerden etkilenebileceğini söyledi. İçelli, İstanbul'da 7'nin üzerinde bir deprem beklemediğini de ekledi.
6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli depremi ve aynı gün yaşanan ikinci büyük depremi yarım saat öncesinden tahmin etmesiyle dikkat çeken Deprem Bilimci Maden Teknolojisi ve Yerbilimleri Mühendisi Serkan İçelli, konuya ilişkin açıklamalarda bulunarak, Avcılar segmentine doğru daha dikkatli olunması gerektiğini ifade edip, "İznik, Mekece ve Geyve hattımız eğer çalışıyor olursa, orada sismik bir boşluğumuz var. Orada 7.4'lük depreme her zaman hazır olmamız gerekiyor" dedi.
İçelli, konuya ilişkin açıklamalarda bulunarak, Avcılar segmentine doğru daha dikkatli olunması gerektiğini ifade edip, "İznik, Mekece ve Geyve hattımız eğer çalışıyor olursa, orada sismik bir boşluğumuz var. Orada 7.4'lük depreme her zaman hazır olmamız gerekiyor" dedi.