Asrın felaketinde hem öksüz hem yetim kalan siyam ikizleri bu sefer de ölüm ayırdı

Defne ilçesi Harbiye Mahallesi'nde yaşayan F.Ç. ile M.Ç. çifti, çocuk sahibi olmak için 4. kez tüp bebek tedavisini denendi. Tüp bebek tedavisinin 4. denemesinde başarılı olan çiftin 2016 yılında siyam ikizi olan evlatları Ali Haydar ve Medyan İsa dünyaya geldi.