Asrın felaketinde hem öksüz hem yetim kalan siyam ikizleri bu sefer de ölüm ayırdı
2023 yılı 6 Şubat'ta Kahramanmaraş ve Hatay merkezli meydana gelen, 11 ilimizi yerle bir edip, 53 bin 537 canımızı yitirmemize yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde hem annelerini hem de babalarını kaybederek öksüz ve yetim kalan siyam ikizi kardeşleri 9 yaşında ölüm ayırdı...
Hatay'da kalçaları yapışık doğan 9 yaşındaki siyam ikizleri Ali Haydar ile Medyan İsa Ç.'yı ölüm ayırdı. Öksüz ve yetim olan siyam ikizlerinden Ali Haydar, sağlık sorunları nedeniyle kaldırıldığı hastanede vefat ederek, son yolculuğuna uğurlandı.
Defne ilçesi Harbiye Mahallesi'nde yaşayan F.Ç. ile M.Ç. çifti, çocuk sahibi olmak için 4. kez tüp bebek tedavisini denendi. Tüp bebek tedavisinin 4. denemesinde başarılı olan çiftin 2016 yılında siyam ikizi olan evlatları Ali Haydar ve Medyan İsa dünyaya geldi.
Uzun yılların ardından evlat hasreti son bulan çiftin çocukları kalça bölgelerinden birbirlerine yapışık halde doğdular. Doğduktan 1 ay sonra ameliyata alınan siyam ikizleri, başarılı geçen ameliyatla birbirlerinden ayrıldılar.
Çocuklarıyla birlikte yaşamaya devam eden çiftin adeta mutlulukları yarıda kaldı; baba F.Ç. 2019 yılında cinayete kurban giderken, anne Miyase depremde enkaz altında kalarak hayatını kaybetti.