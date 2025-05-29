Asrın felaketinde yerle bir olan Hatay'da kuduz alarmı: Karantinalar başladı
2023 yılı 6 Şubat'ta Kahramanmaraş ve Hatay merkezli meydana gelen, 11 ilimizi yerle bir edip, 53 bin 537 canımızı yitirmemize yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde en büyük hasarı alan noktalardan biri olan Hatay'ın Samandağ ilçesinde 4 mahallede kuduz karantinası uygulaması başlatıldı.
Kaynak: İHA
Hatay'ın Samandağ ilçesi Tekebaşı Mahallesi'nde başıboş bir köpekte kuduz belirtisi görülmesi üzerine bölgeye gelen ekiplerce numune alındı.
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Adana Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsü Laboratuvarı'na gönderilen numunede yapılan analizde kuduz hastalığı tespit edildi.
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Bunun üzerine Samandağ İlçe Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyon kararıyla Tekebaşı, Meydan, Gözene ve Çöğürlü mahalleleri karantinaya alınarak, bölgeye hayvan giriş ve çıkışı yasaklandı.
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İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de bölgede aşılama çalışması başlattı.
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