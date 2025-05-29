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Asrın felaketinde yerle bir olan Hatay'da kuduz alarmı: Karantinalar başladı

2023 yılı 6 Şubat'ta Kahramanmaraş ve Hatay merkezli meydana gelen, 11 ilimizi yerle bir edip, 53 bin 537 canımızı yitirmemize yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde en büyük hasarı alan noktalardan biri olan Hatay'ın Samandağ ilçesinde 4 mahallede kuduz karantinası uygulaması başlatıldı.

Kaynak: İHA
Asrın felaketinde yerle bir olan Hatay'da kuduz alarmı: Karantinalar başladı - Resim: 1

Hatay'ın Samandağ ilçesi Tekebaşı Mahallesi'nde başıboş bir köpekte kuduz belirtisi görülmesi üzerine bölgeye gelen ekiplerce numune alındı.

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Asrın felaketinde yerle bir olan Hatay'da kuduz alarmı: Karantinalar başladı - Resim: 2

Adana Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsü Laboratuvarı'na gönderilen numunede yapılan analizde kuduz hastalığı tespit edildi.

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Asrın felaketinde yerle bir olan Hatay'da kuduz alarmı: Karantinalar başladı - Resim: 3

Bunun üzerine Samandağ İlçe Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyon kararıyla Tekebaşı, Meydan, Gözene ve Çöğürlü mahalleleri karantinaya alınarak, bölgeye hayvan giriş ve çıkışı yasaklandı.

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Asrın felaketinde yerle bir olan Hatay'da kuduz alarmı: Karantinalar başladı - Resim: 4

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de bölgede aşılama çalışması başlattı.

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