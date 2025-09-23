Asrın felaketinde yerle bir olan ilimizin son hali dron ile görüntülendi

Pandemi döneminde çekilen dron görüntülerinde Müftülük Meydanı, Trabzon Bulvarı, Kıbrıs Meydanı ve Azerbaycan Bulvarı'nda ayakta duran binalar, depremin ardından yerini boş alanlara ve yeni yapı çalışmalara bıraktı. Kentin simge noktaları arasında yer alan bu alanlarda bugün yükselen projeler, yeniden ayağa kalkma sürecinin en somut örnekleri olarak öne çıktı.