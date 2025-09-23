Asrın felaketinde yerle bir olan ilimizin son hali dron ile görüntülendi
2023 yılı 6 Şubat'ta Kahramanmaraş ve Hatay merkezli meydana gelen, 11 ilimizi yerle bir edip, 53 bin 537 canımızı yitirmemize yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından yıkılan yapıların yerine yeni projelerin yükseldiği Kahramanmaraş'ınson durumu dron ile görüntülendi...
6 Şubat depremlerinin üzerinden yaklaşık 2,5 yıldan fazla süre geçti. Geçen süreyle beraber Kahramanmaraş'ta kentin çehresi değişti.
Depremden önceki binaları yansıtan dron görüntüleri ile şehrin bugünkü hali karşılaştırıldığında, meydana gelen büyük değişim gözler önüne serildi.
Pandemi döneminde çekilen dron görüntülerinde Müftülük Meydanı, Trabzon Bulvarı, Kıbrıs Meydanı ve Azerbaycan Bulvarı'nda ayakta duran binalar, depremin ardından yerini boş alanlara ve yeni yapı çalışmalara bıraktı. Kentin simge noktaları arasında yer alan bu alanlarda bugün yükselen projeler, yeniden ayağa kalkma sürecinin en somut örnekleri olarak öne çıktı.
Depremden sonra başlatılan inşa faaliyetleriyle birlikte kentin ana güzergahları ve meydanlarında yeni binalar belirginleşmeye başladı.