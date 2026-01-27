Asrın felaketinden beri bu halde... Depremin sıfır noktasından olay görüntü!
2023 yılı 6 Şubat'ta Kahramanmaraş ve Hatay merkezli meydana gelen, 11 ilimizi yerle bir edip, 53 bin 537 canımızı yitirmemize yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgedeki yeni depremler ve artçı sarsıntılar devam ederken depremler sonrası 7 metre kayan yolun görüntüsü dikkat çekiyor.
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Çiğli mevkiinden geçen Kahramanmaraş - Gaziantep karayolunda 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremin izleri hala gözle görülüyor.
Karayolu altından geçen fay, 6 Şubat depremleri sonrası yaklaşık 7 metre kaydı.
Güzergahtaki bir araç sol şeritten seyrederken fay hattının geçtiği noktada bir anda orta şeritte kalıp yoluna devam etmek zorunda kalıyor.
Depremin izlerini taşıyan yolun son durumu dron ile de görüntülendi.
