Asrın felaketinin 2. yıl dönümünde kent merkezinden kahreden manzara
Tüm Türkiye'yi yasa boğan 6 Şubat depremlerinden en çok etkilenen Hatay kent merkezinde, 2 yıl sonra yeniden yaralar sarılmaya devam ederken şehirdeki sorunlar ve eksiklikler hala bitmiş değil...
Kaynak: İHA
Önceki yıl 6 Şubat'ta Kahramanmaraş ve Hatay merkezli meydana gelen, 11 ilimizi yerle bir edip, 53 bin 537 canımızı yitirmemize yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgedeki yeni depremler ve artçı sarsıntılar devam ediyor.
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6 Şubat 2023'te meydana gelen merkez üsleri sırasıyla Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,8 ve 7,5 büyüklüklerindeki iki deprem tüm Türkiye'yi derinden etkiledi.
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Depremler sonucunda Türkiye'de resmi rakamlara göre 53 bin 537 vefat ederken, 107 bin 213 kişi de yaralandı.
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Depremden kısa süre sonra yaralar sarılmaya başlandı. Depremin 2 yıl dönümü yaklaşırken Hatay genelinde belediye binası yakınında ağır hasarlı olan binalar yıkılıp yerlerine yenileri yükseliyor.
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