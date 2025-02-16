Asrın felaketinin vurduğu Hatay'da deniz suyu 20 metre çekildi
Hatay'ın Arsuz ilçesinde yaşanan 20 metre deniz çekilmesi dron ile havadan görüntülendi.
Kaynak: İHA
2023 yılı 6 Şubat'ta Kahramanmaraş ve Hatay merkezli meydana gelen, 11 ilimizi yerle bir edip, 53 bin 537 canımızı yitirmemize yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgedeki yeni depremler ve artçı sarsıntılar devam ediyor.
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Asrın felaketinde Kahramanmaraş ile birlikte en ağır hasarın yaşandığı ve hala yaraların tam olarak sarılamadığı Hatay'dan şimdi de korkutan görüntüler geldi.
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Hatay'ın Arsuz ilçesi Büyükdere mahallesi mevkiinde kış mevsiminin gelmesiyle denizde çekilme yaşandı.
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Her yıl kış aylarında yaşanan deniz çekilmesine oranla bu yıl denizdeki çekilmenin fazla olduğu gözlemlendi.
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