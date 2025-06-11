Asrın felaketinin yerle bir ettiği Hatay'da inşaatı tamamlanan konutların son hali görüntülendi
2023 yılı 6 Şubat'ta Kahramanmaraş ve Hatay merkezli meydana gelen, 11 ilimizi yerle bir edip, 53 bin 537 canımızı yitirmemize yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgedeki yeni depremler ve artçı sarsıntılar devam ederken kalıcı konut inşaatları da sürüyor. Hatay'ın Hassa ilçesine bağlı Aşağıkarafakılı Mahallesi'ndeki deprem konutlarının son hali görüntülendi.
2023 yılı 6 Şubat'ta Kahramanmaraş ve Hatay merkezli meydana gelen, 11 ilimizi yerle bir edip, 53 bin 537 canımızı yitirmemize yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgedeki yeni depremler ve artçı sarsıntılar devam ediyor.
oplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Aşağıkarafakılı Mahallesi'nde 661 bin metrekare arazi üzerinde 206 bloktan oluşan 3 bin 878 konutun yapımını tamamladı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, tamamlanan konutların görüntülerini paylaştı. Mesajında depremzede Yunus Demir'in "Devlet bize ev değil, yuva içinde yuva yaptı" sözlerini alıntılayan Bakan Kurum, "Hatay Hassa'daki afet konutlarımızı gördünüz mü" ifadesini kullandı.
Çalışmalara ilişkin bilgi veren TOKİ Uzmanı ve İnşaat Mühendisi Hüseyin Tuygar ise depremden korkusundan uzak, güvenli şehirler inşa ettiklerini söyleyerek, "Konutları 7/24 ve 3 vardiya esasıyla tamamladık. 6 Şubat depremlerinde de görüldüğü gibi TOKİ'nin 11 ilde tamamlamış olduğu konutların hiçbiri hasar almadı. Bundan sonra da çok daha sağlam konutlar inşa etmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.