Asrın felaketinin yerle bir ettiği Hatay'da inşaatı tamamlanan konutların son hali görüntülendi

Çalışmalara ilişkin bilgi veren TOKİ Uzmanı ve İnşaat Mühendisi Hüseyin Tuygar ise depremden korkusundan uzak, güvenli şehirler inşa ettiklerini söyleyerek, "Konutları 7/24 ve 3 vardiya esasıyla tamamladık. 6 Şubat depremlerinde de görüldüğü gibi TOKİ'nin 11 ilde tamamlamış olduğu konutların hiçbiri hasar almadı. Bundan sonra da çok daha sağlam konutlar inşa etmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.