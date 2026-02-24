Asrın felaketinin yıktığı Hatay'da 6 katlı bir bina yıkım sırasında çöktü
Asrın felaketinde yerle bir olan Hatay'da deprem hasarlı bir binanın yıkımı sırasında 6 katlı yapı büyük bir gürültüyle çöktü. Çökme sırasında bitişik binada da hasar oluştu.
2023 yılı 6 Şubat'ta Kahramanmaraş ve Hatay merkezli meydana gelen, 11 ilimizi yerle bir edip, 53 bin 537 canımızı yitirmemize yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde büyük hasar gören Hatay'da yıkım çalışmaları sürüyor. İskenderun ilçesi Şehit Pamir Caddesi'nde gerçekleştirilen yıkım operasyonu sırasında 6 katlı hasarlı bina kontrolü yıkım sırasında büyük bir gürültü ile çöktü.
Çökmenin ardından bölgeye AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler enkaz altında canlı olup olmadığını belirlemek için dinleme ve tarama çalışması başlattı. Yapılan kapsamlı arama faaliyetlerinde canlı izine rastlanmadığı açıklandı.
Çökme sırasında apartmanın bitişiğindeki binada da hasar meydana geldi.
