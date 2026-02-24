Asrın felaketinin yıktığı Hatay'da 6 katlı bir bina yıkım sırasında çöktü

2023 yılı 6 Şubat'ta Kahramanmaraş ve Hatay merkezli meydana gelen, 11 ilimizi yerle bir edip, 53 bin 537 canımızı yitirmemize yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde büyük hasar gören Hatay'da yıkım çalışmaları sürüyor. İskenderun ilçesi Şehit Pamir Caddesi'nde gerçekleştirilen yıkım operasyonu sırasında 6 katlı hasarlı bina kontrolü yıkım sırasında büyük bir gürültü ile çöktü.