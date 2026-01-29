Asrın felaketinin yıktığı Nurdağı'nın kabustan 3 yıl sonraki hali böyle görüntülendi
2023 yılı 6 Şubat'ta Kahramanmaraş ve Hatay merkezli meydana gelen, 11 ilimizi yerle bir edip, 53 bin 537 canımızı yitirmemize yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgedeki yeni depremler ve artçı sarsıntılar devam ediyor. Asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin 3'üncü yıl dönümü yaklaşırken acılar hala tazeliğini koruyor.
Gaziantep dahil 11 ilde, 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde meydana gelen depremlerde binlerce bina yerle bir oldu. Enkaz altında kalan 54 bin kişinin vefat ettiği, 107 bini aşkın kişinin yaralandığı ve binlerce kişinin uzuvlarını kaybettiği büyük depremlerde Gaziantep'in Nurdağı ilçesinin neredeyse tamamı enkaza döndü. Depremden en çok etkilenen yerleşim yerlerinin başında gelen Nurdağı'nda neredeyse yıkılmayan ve hasar görmeyen ev kalmadı. Adeta enkaz alanına dönen Nurdağı'nda büyük ve unutulmaz derin acılar yaşandı. Depremin ardından enkaza dönen ilçenin yeniden ayağa kaldırılması için başlatılan çalışmalar büyük oranda tamamlandı. Depremin ardından devletin tüm imkanlarını seferber ettiği Nurdağı ilçesinde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde TOKİ tarafından depreme dayanıklı konutlar, çelik konstrüksiyondan köy evleri ve iş yerleri inşa edildi.
Devletin 3 yılda yaptığı yatırımlarla adeta küllerinden yeniden doğan Nurdağı'nda tamamlanan evler ve iş yerleri ise sahiplerine teslim edildi. Depremde en büyük yıkım ve can kaybının yaşandığı Nurdağı ilçesinde yapılan yeni konutlar drone ile görüntülendi. Yürütülen inşa çalışmalarıyla ilçenin silueti değişirken, depremin ilk günlerinde havadan görüntülenen ilçede aradan geçen 3 yılda meydana gelen büyük değişim dikkat çekti. Depremin ilk günlerinde enkaz yığınına dönen ilçede bugün modern ve güvenli deprem konutları yükseldi. İlçede yürütülen dönüşüm çalışmaları kapsamında eski yapıların yerine de yeni yaşam alanları kazandırıldı. Gaziantep'te depreme ilişkin yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Vali Kemal Çeber, depremlerin ardından yürütülen çalışmaların sonuna yaklaşıldığını bildirdi.
Depremin yaralarının büyük oranda sarıldığını söyleyen Vali Çeber, "Elhamdülillah diğer illerimizde olduğu gibi Gaziantep'te de önemli oranda toparlandık. Rabbim devletimize zeval vermesin, hayırseverlerimizi, yardımseverlerimizi ve dostlarımızı başımızdan eksik etmesin. Hem fiziken hem de manen ciddi anlamda toparlandığımızı, fiziki anlamda neredeyse çalışmaların sonuna geldiğimizi rahatlıkla söyleyebilirim" dedi. Depremlerin üzerinden geçen 3 yılda yapılan çalışmaları anlatan Çeber, "İl genelinde deprem anında yıkılan binalar ile depremden hemen sonra ağır hasarları nedeniyle yıkmak zorunda olduğumuz ve yıktığımız bina sayısı 19 bin 930'du. Bu rakam toplam 30 bin 130 konuta tekabül ediyordu. Bunun üzerine devletimiz hemen bu sayıyı dikkate alarak Gaziantep'te 29 bin 700 bina yapma kararı aldı. Peyderpey konutların inşaatlarına başladı. Gaziantep genelinde 15 bin 565 hak sahipliği oluştu. Son geldiğimiz noktada 12 bin 500 civarında vatandaşımız kura sonucu hak sahipliği elde etti. Bu hak sahiplerinden 10 bin 700 civarındaki vatandaşımızın anahtarını teslim ettik. 10 bin 500 vatandaşımız da bugün itibariyle evlerine taşınmış oldu. Toplam hak sahiplerinden neredeyse yüzde 75'ini evlerine yerleştirdik. Bugüne kadar biten bina sayımıza bakınca da inşaatına başlanan 29 bin 700 binadan hak sahipliği hakkını elde eden 15 bin 565 kişi tespit edildikten sonra 20 bin civarındaki bina bitti. Bunun 16 bin civarındaki bina depremden sonra yapımına başlanan deprem konutlarıdır. 4 bin binamız da rezerv alanında. Bu binalarda İslahiye ve Nurdağı'nda oluşturduğumuz alanlarda yapılan binalarımız ve binalarda çok küçük işler kaldı. Rezerv alanındaki binalarımız inşallah 2 ay içerisinde bitmiş olacak" ifadelerini kullandı.