Asrın felaketinin yıktığı sanayi sitesinin son hali görüntülendi
2023 yılı 6 Şubat'ta Kahramanmaraş ve Hatay merkezli meydana gelen, 11 ilimizi yerle bir edip, 53 bin 537 canımızı yitirmemize yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgedeki yeni depremler ve artçı sarsıntılar devam ederken Kahramanmaraş'ta büyük hasar alarak yıkılan Gıda Toptancılar Sitesi'nde yeniden inşa çalışmaları hala devam ediyor...
Kaynak: İHA
Kahramanmaraş'ta Onikişubat ilçesi Hayrullah Mahallesi'nde kurulan yeni site, modern tasarımı ve güçlü altyapısıyla şehrin ticaret hayatına yeniden nefes olacak.
TOKİ tarafından yürütülen proje, şehrin ticaret hayatını yeniden canlandırmak amacıyla planlandı.
Yıkılan dükkanların yerine yapılan yeni yapılar, hem mimari hem de altyapı açısından bölgenin en modern ticaret merkezlerinden biri olması hedefleniyor. Deprem öncesinde kentin toptan gıda tedarikinde önemli bir rol üstlenen site, yeniden yapılanma süreciyle eski canlılığını kazanmaya hazırlanıyor.
Proje çerçevesinde 117 dükkan ve 23 blok inşa ediliyor. Alanda yapılan her bir iş yeri, zemin ve iki kattan oluşacak şekilde tasarlandı.
