Asrın felaketininsıfır noktasında depremzedelerin kaldığı 2 konteyner yangında kül oldu
2023 yılı 6 Şubat'ta Kahramanmaraş ve Hatay merkezli meydana gelen, 11 ilimizi yerle bir edip, 53 bin 537 canımızı yitirmemize yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgedeki yeni depremler ve artçı sarsıntılar devam ederken hala konteyner evlerde hayat mücadelesi veren depremzedelerin kaldığı 2 konteyner çıkan yangınlarda kül oldu....
Kaynak: İHA
Hatay'ın Samandağ ilçesinde alevlere teslim olan konteyner yanarak kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgilere göre yangın, Samandağ ilçesi Mızraklı Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede depremzede ailenin yaşadığı konteynerde, bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı
. Kısa sürede alevlere teslim olan konteynerin yandığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Depremzede ailenin kaldığı konteyner, kullanılmaz hale geldi.
