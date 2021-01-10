Astrologlar randevulara yetişemiyor! En düşük ücret 1200 TL

2020’nin zor geçeceğini ilk kez astrologlar söyledi. İsabetli tahminleriyle insanların dikkatini çeken astrologlara ilgi bir anda arttı. Sosyal medyada binlerce takipçisi olan ünlü astrologlardan randevu almak zorlaştı. Pandemiden önce 9 ay sonrasına randevu alınabilirken şimdi 2024 yılına randevu veren astrologlar var. Astrologlara ödenen ücret en az 1200 TL.