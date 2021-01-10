Astrologlar randevulara yetişemiyor! En düşük ücret 1200 TL
2020 kehanetleri çıkan astrologlarda randevu kuyruğu. Koronavirüs salgının dünyayı kasıp kavurduğu 2020 yılını zor geçiren bir çok insan astrolojiye merak sardı. 2021 yılında kendilerini nasıl bir geleceğin beklediğini öğrenmek isteyenler astrologların kapısını aşındırıyor.
2020’nin zor geçeceğini ilk kez astrologlar söyledi. İsabetli tahminleriyle insanların dikkatini çeken astrologlara ilgi bir anda arttı. Sosyal medyada binlerce takipçisi olan ünlü astrologlardan randevu almak zorlaştı. Pandemiden önce 9 ay sonrasına randevu alınabilirken şimdi 2024 yılına randevu veren astrologlar var. Astrologlara ödenen ücret en az 1200 TL.
Kişinin yıldız haritasından gelecek yıllarda neler yaşayacakları ve neler yapmaları gerektiği öngörülerinde bulunan astrologlara talep, pandemiyle birlikte çok arttı.
Koronavirüs salgını nedeniyle kötü geçirilen 2020 yılı geride kalırken, tüm dünyada insanların kaygı seviyeleri yükseldi.