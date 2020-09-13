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  3. 13 Eylül 2020 00:50

Asya Kaplan'ı cinsi sivrisinekler Türkiye'de tatilcileri bezdirdi

Sakarya'nın Sapanca ilçesi Kırkpınar Mahallesi'nde 'Asla Kaplanı' diye tabir edilen ve ısırdığı yerlerde büyük yaralar oluşturan sivrisinekler ile ilgili şikayetler artıyor.

Asya Kaplan'ı cinsi sivrisinekler Türkiye'de tatilcileri bezdirdi

Sakarya'nın Sapanca ilçesi Kırkpınar Mahallesi'nde 'Asla Kaplanı' diye tabir edilen ve ısırdığı yerlerde büyük yaralar oluşturan sivrisinekler ile ilgili şikayetler artıyor.

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Asya Kaplan'ı cinsi sivrisinekler Türkiye'de tatilcileri bezdirdi

Tatil için Kırkpınar'a gelen vatandaşlar bir buçuk ay içerisinde bu durumdan dolayı yaşadıkları mağduriyeti dile getirerek, yeteri kadar ilaçlama yapılmadığını iddia etti.

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Asya Kaplan'ı cinsi sivrisinekler Türkiye'de tatilcileri bezdirdi

Sivrisineğin ısırdığı ve daha sonrasında kabuk bağlayan yerlerin şişlik ve kaşıntısından dolayı ciddi sıkıntılar çektiklerini ifade eden vatandaşlar, yetkililerden yardım istedi.

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Asya Kaplan'ı cinsi sivrisinekler Türkiye'de tatilcileri bezdirdi

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