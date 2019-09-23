ATAK helikopterleri TEKNOFEST'e damga vurdu

GÖĞÜS KABARTICI BİR TABLO TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TEKNOFEST İstanbul'un, Türkiye açısından göğüs kabartıcı bir tablo olduğunu söyledi. Şentop, kızı Seniha Begüm, oğlu Ömer Asım ile birlikte Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, ülkenin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle Atatürk Havalimanı' düzenlenen, Anadolu Ajansı'nın (AA) Global İletişim Ortağı olduğu TEKNOFEST İstanbul'u ziyaret etti. Ziyarette Şentop'a eski TBMM Başkanı İsmet Yılmaz da eşlik etti.