ATAK, Paris'te gövde gösterisi yaptı

Bu yıl 53'üncüsü düzenlenen dünyanın en büyük havacılık ve uzay fuarlarından Paris Havacılık Fuarı'nda Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ (TUSAŞ) tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri'nin taarruz helikopteri ihtiyacının giderilmesi amacıyla milli imkan ve kabiliyetler doğrultusunda geliştirilen TK129 Atak helikopteri uçuş gerçekleştirdi.