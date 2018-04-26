ATAK'tan nefes kesen gösteri

Cumhurbaşkanlığı himayesinde çok sayıda yerli ve yabancı havacılık sektörü şirketleri ve paydaşların katılımıyla Antalya Uluslararası Havalimanı'nda başlayan Eurasia Airshow, çeşitli ülkelerden gelen uçak ve helikopterlerin gösterileriyle devam ediyor. Havacılık sektörüne yön veren 400 dev şirket, 100'ün üzerinde ülkeden 150 sivil ve askeri delegasyon ile dünyaca ünlü akrobasi takımlarının uçuş gösterilerinin yer aldığı fuar, Cumartesi ve Pazar günleri halk gösterileriyle son bulacak.

