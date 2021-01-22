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  3. 22 Ocak 2021 20:36

Ataşehir’de intihar girişimi! Özel harekat ekipleri sevk edildi

Ataşehir’de psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir kişi intihar girişiminde bulunarak kendisini eve kilitledi.

Ataşehir’de intihar girişimi! Özel harekat ekipleri sevk edildi

Edinilen bilgiye göre olay Ataşehir’de İçerenköy’de bulunan 3 katlı bir apartmanda saat 15.00 sıralarında meydana geldi.

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Ataşehir’de intihar girişimi! Özel harekat ekipleri sevk edildi

İddiaya göre psikolojik sorunları olan bir kişi kendi boğazına bıçak dayadı. Şüpheli kişi intihar girişiminde bulunarak, kendisini eve kilitledi.

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Ataşehir’de intihar girişimi! Özel harekat ekipleri sevk edildi

İhbar üzerine olay yerine polis ve acil servis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin ikna çalışmaları sonuç vermeyince bölgeye özel hareket ekipleri sevk edildi.

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Ataşehir’de intihar girişimi! Özel harekat ekipleri sevk edildi

Öte yandan acil servis ekipleri hazır bekletildi. Özel harekat ekiplerinin operasyonu sonucu psikolojik sorunları olan kişi yakalanarak gözaltına alındı.

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