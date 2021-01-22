Ataşehir’de intihar girişimi! Özel harekat ekipleri sevk edildi
Ataşehir’de psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir kişi intihar girişiminde bulunarak kendisini eve kilitledi.
Edinilen bilgiye göre olay Ataşehir’de İçerenköy’de bulunan 3 katlı bir apartmanda saat 15.00 sıralarında meydana geldi.
İddiaya göre psikolojik sorunları olan bir kişi kendi boğazına bıçak dayadı. Şüpheli kişi intihar girişiminde bulunarak, kendisini eve kilitledi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve acil servis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin ikna çalışmaları sonuç vermeyince bölgeye özel hareket ekipleri sevk edildi.