Ataşehir'de kamyonetin ezdiği köpek öldü

"YAKLAŞIK 2,5 SAAT SONRA ARAÇ GÖNDERDİLER"

Avcılar, "Ben belediyeyi arayıp ve aciliyetini söylediğimde bana 'Hemen yollayacağız, herhangi bir problem yaşanmayacak' dediler. Olayın o kadar ciddi olduğunu söylememe rağmen yaklaşık 2,5 saat sonra bana bir araç gönderdiler. En sonunda geldiler, köpeği aldılar. Sonrasında haber geldi. 'Zeytin'i kaybettik. Hayvan sevmeyenlere söyleyeceklerim, kendi evladınızı koyun, sonuçta o da bir can. Onun da bir ailesi arkadaşları vardı. İçinize hayvan sevgisini aşılayın" diye konuştu.