Ataşehir'de kamyonetin ezdiği köpek öldü

"BİZ NE OLDUĞUNU ŞAŞIRARAK CAMDAN BAKTIK"

Olay gününü anlatan iş yeri çalışanı Ferhan Avcılar, "Kargo şirketi tarafından bir araç, olay yerine yaklaştı ve köpeği görmesine rağmen üzerinden acımasızca geçti. Köpeğin o an can çekişmesine, ölümüne sebep oldu. Biz ne olduğunu şaşırarak camdan baktık. Köpeğin diğer arkadaşları, üzerinden geçilen köpeği çekerek oradan uzaklaştırmak istedi. Biz ne olduğunu anlamadık başta. Can çekişiyordu hayvan. Biz arkadaşları onu öldürüyor zannettik. 'Zeytin' buranın maskotu. Çok sevdiğimiz bir köpeğimizdi. Her sabah su verirdik, yemek verirdik. Herkesin dilindeydi" dedi.