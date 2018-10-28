Atatürk Barajı'nda alabalık yetiştirilecek

Baraj gölünün, Türkiye'nin en büyüğü olduğunu anımsatan Çetiner, "Atatürk Barajı tatlı su kaynaklarımız arasında da en büyük kaynaklardan biri. Biz de Atatürk Barajı'nda kafes balıkçılığına uygun alanların belirlenmesi için çalışma başlattık. Bu amaçla modern teknikler kullanılarak, batimetrik uygulamalarla derinlik ve suyun kalitesi ölçüldü, tespitler yapıldı." dedi.



