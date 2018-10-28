Atatürk Barajı'nda alabalık yetiştirilecek
Cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımlarından GAP'a hayat veren ve gövde dolgu hacmi bakımından Türkiye'de birinci, dünyada altıncı sırada yer alan Atatürk Barajı'nda, alabalık yetiştiriciliği için de cazip hale getirilmesi için çalışma yapılıyor.
48,7 milyar metreküp su depolama hacmiyle Türkiye'nin en büyük baraj gölü olan Atatürk Barajı'nın, su ürünleri alanında da ekonomiye katkı sağlaması amacıyla GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (GAPTAEM) tarafından "Atatürk Baraj Gölü Şanlıurfa Avlak Sahalarında Kafeslerde Alabalık Yetiştiriciliğine Uygun Alanların ve Taşıma Kapasitesinin Belirlenmesi Projesi" başlatıldı.
Proje kapsamında mühendisler, Atatürk Barajı Gölü koylarında derinlik ölçümü ve su analizleri yaparak, avlakları tespit ediyor. Çalışma sonunda, baraj gölünde belirlenen avlak alanlarda girişimciler tarafından alabalık üretim tesisleri kurulması amaçlanıyor.
GAPTAEM Müdürü İbrahim Halil Çetiner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarım ve hayvancılık alanında birçok proje yürüttüklerini, bunlardan birinin de Atatürk Barajı'ndaki avlak alanların belirlenmesi olduğunu söyledi.
Baraj gölünün, Türkiye'nin en büyüğü olduğunu anımsatan Çetiner, "Atatürk Barajı tatlı su kaynaklarımız arasında da en büyük kaynaklardan biri. Biz de Atatürk Barajı'nda kafes balıkçılığına uygun alanların belirlenmesi için çalışma başlattık. Bu amaçla modern teknikler kullanılarak, batimetrik uygulamalarla derinlik ve suyun kalitesi ölçüldü, tespitler yapıldı." dedi.