Atatürk denetime giderken bombardımana yakalanmış!
Çanakkale Deniz Savaşları sırasında Maydos Mıntıka Komutanı olan Mustafa Kemal Atatürk ile Müstahkem Mevki Komutanı Cevat Paşa'nın, Seddülbahir'de birlikleri denetlerken müttefik filosunun ağır bombardımanına maruz kaldığı ortaya çıktı.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nden (ÇOMÜ) Dr. İsmail Sabah, Çanakkale Deniz Savaşları'nın 111'inci yıl dönümü kapsamında savaşın kaderini değiştiren komutan olan 19'uncu Tümen Komutanı Yarbay Mustafa Kemal Bey'in (Atatürk) Arıburnu Muharebeleri raporunda 18 Mart gününe dair kaleme aldığı ifadelere dikkat çekti. Dr. Sabah, Yarbay Mustafa Kemal Bey'in kendi eliyle kaleme aldığı belgede, 18 Mart 1915'te Müstahkem Mevki Komutanı Tuğgeneral Cevat Paşa ile Seddülbahir bölgesindeki birlikleri denetlemeye giderken Birleşik Filo'nun bombardımanına yakalandıklarına yer verdiğini dile getirdi.
Mustafa Kemal Atatürk'ün Sofya Askeri Ataşesi olduğu dönemde kendisinin de ısrarlı talepleri neticesinde 20 Ocak 1915'te 19'uncu Tümen Komutanlığı'na atandığını söyleyen Dr. İsmail Sabah, "Bu atamanın akabinde 31 Ocak 1915 tarihinde Gelibolu'ya gelerek 19'uncu Tümen'in kurulmuş olan aksamını buradan alarak Tekirdağ'a geçmiştir. Ancak Çanakkale Boğazı'na yönelik artan tehdit nedeniyle Müstahkem mevkisinin savunulması maksadıyla Eceabat'a sevk olunmuş ve 25 Şubat 1915'te Eceabat'a gelmiş ve buradaki binaya yerleşmiştir" ifadelerini kullandı.
'18 MART'A GİDEN SÜREÇTEKİ EN ÖNEMLİ GÜNLERDEN BİRİ'
Dr. Sabah, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Aynı zamanda bölgede 9'uncu Tümen'e bağlı olan 26 ve 27'nci alayların da komutasını üstlenerek Maydos Mıntıka Komutanlığı görevini de üstlenmiştir. Fakat tarihin bir garip tesadüfü sonucu 25 Şubat, Atatürk'ün 19'uncu Tümen'le birlikte Eceabat'a ayak bastığı gün, Çanakkale Boğazı'na da ikinci büyük saldırının gerçekleştiği güne tesadüf etmiştir. 19 Şubat'ta Çanakkale Boğazı'na saldıran Birleşik Filo maksadına ulaşamamış, yani boğazın giriş kısmındaki savunma gücünü kıramamış ancak 25 Şubat'ta Çanakkale Boğazı'nın girişindeki tabya ve kalelerdeki savunma gücünü kırabilme başarısını göstermiştir. Yani Mustafa Kemal Bey'in Eceabat'a ayak bastığı gün 18 Mart'a giden süreçteki en önemli günlerden biri olmuştur."
'BİR SAAT İÇERİSİNDE HAREKETE HAZIR OLMALARINI İSTEMİŞTİR'
Atatürk'ün verdiği emirlerin incelendiğini belirten Dr. İsmail Sabah, "Mustafa Kemal Bey Maydos Mıntıka Komutanı olmasının da verdiği sorumlulukla Gelibolu Yarımadası'nın Ege Denizi'ne bakan sahillerinin savunulmasından sorumlu bir komutan haline gelmiştir. Sorumluluk alanına baktığımızda ise Ece Limanı'ndan Morto Limanı'na kadar olan kısmın sorumluluğuna verildiğini görmekteyiz. Mustafa Kemal Bey'in Maydos Mıntıka Komutanı olarak verdiği ilk emirleri incelediğimizde kendilerine herhangi bir vazife düşmesi anında görevlerini taarruzla yani saldırarak yapacaklarının emrini verdiğini görmekteyiz. 19 Şubat ve 25 Şubat'taki saldırılar aynı zamanda gerektiğinde hızlı hareket edebilmenin ya da hızlı karşılık verebilmenin önemini de ortaya çıkardığından birliklerden gerektiğinde bir saat içerisinde harekete hazır olmalarını istemiştir" dedi.