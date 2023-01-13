Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde sona gelindi... Türkiye'nin en büyüğü olacak

"BULAŞICI HASTALIKLAR İNSANLIĞIN EN BÜYÜK TEHDİDİ OLMAYA DEVAM EDİYOR"

Sürdürülebilirliğin karşısındaki en büyük engelin küresel iklim değişikliği olduğunu ifade eden Bakan kurum, şunları kaydetti:



"Jeopolitik istikrarsızlıklar, siber güvenlik, enerji ve bulaşıcı hastalık riskleri; doğal kaynak ve biyoçeşitlilik kaybı, düzensiz göç, su kıtlığı, finansal ve makroekonomik bozulmalar dünyayı bekliyor. Bugün dünyanın kutuplarında buzullar hızla eriyor. Ülke büyüklüğünde orman yangınları çıkıyor. Bulaşıcı hastalıklar insanlığın en büyük tehdidi olmaya devam ediyor. Sadece çevresel bir sorunla değil, bir ekonomi, bir kalkınma sorunuyla birlikte yaşadığımızı artık tüm açıklığıyla anlamak zorundayız. İklim krizi noktasında, insanın hem mağdur hem fail, hem maktül hem suçlu olduğunu bilmek durumundayız. Ellerini yıkarken nehire doğru eğilen, nehrin suyunu bile dışarı akıtarak israf etmekten kaçınan insanoğlu, bu durumdan nasıl bir tüketim ve israf canavarına dönüştüğünü sorgulamalıdır."