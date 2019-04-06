  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 06 Nisan 2019 11:50

Atatürk Havalimanı sessizliğe büründü

Milyonlarca yolcuya hizmet veren, Atatürk Havalimanı'nda bugün sessizlik hakim. Güvenlik noktaları ve pasaportlarda zaman zaman uzun kuyrukların olduğu iç ve dış hat terminallerinde, 'uçuş bilgi' ekranları karardı. Bundan sonra kimsenin uça

Atatürk Havalimanı sessizliğe büründü

Türk sivil havacılığın ilk göz ağrılarından olan Atatürk Havalimanı, bu sabah gerçekleşen İstanbul-Singapur uçuşuyla son kez bir tarifeli sefere ev sahipliği yaptı.

1/ 14
Atatürk Havalimanı sessizliğe büründü

Bundan sonra ticari uçuşlara kapalı olacak Atatürk Havalimanı'nda iç ve dış hat terminallerine de görevli dışında kimse alınmadı.

2/ 14
Atatürk Havalimanı sessizliğe büründü

Son uçuşun ardından terminaller de sessizliğe büründü. Son yolcularını uğurlayan havalimanında uçuş bilgi ekranlarındaki boş görüntü de dikkat çekti.

3/ 14
Atatürk Havalimanı sessizliğe büründü

Sabah saatlerinden itibaren havalimanına gelen az sayıdaki personel ise ofis, kafe ve mağazalarındaki eşyalarını, ürünlerini topluyor.

4/ 14
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM