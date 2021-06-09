Atatürk Havalimanı'nda korkutan patlama
Türk Hava Yolları (THY)'nın Atatürk Havalimanı'nda bulunan uçak bakım hangarında oksijen tüpü patladı.
Edinilen bilgilere göre Atatürk Havalimanı'nda bulunan THY'nın uçak bakım hangarında saat 11.00 sıralarında sırasında oksijen tüpü patladı.
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Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri çağrıldı. Olayda kimsenin yaralalanmadığı, hangar içindeki uçakların da hasar almadığı öğrenildi.
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Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, Atatürk Havalimanı hangarında yaşanan patlamaya ilişkin sosyal medyadan paylaşımda bulundu. Üstün, hangarda oksijen tüpü kaynaklı patlama olduğunu ve can, mal kaybının yaşanmadığını açıkladı.
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