Atatürk Havalimanı'nda şaşkına çeviren görüntü
Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde genç bir kadın herkesin gözü önünde pantolonunu indirip, tuvaletini geri dönüşüm kutusuna yaptı.
İstanbul Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde amatör kamera tarafından 23 Haziran günü çekilen görüntü "bu kadar da olmaz!" dedirtti.
Tuvalete gitmek yerine geri dönüşüm kutularının olduğu bölgeye gelen kadın, herkesin içinde önce pantolununu indirdi, daha sonra da geri dönüşüm kutusuna tuvaletini yaptı.
Yolcu olup olmadığı henüz bilinmeyen kadın, tuvalet ihtiyacını gidermek için, hemen herkesi dumura uğratacak bir görüntüye imza attı.