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  3. 04 Temmuz 2017 09:04

Atatürk Havalimanı'nda şaşkına çeviren görüntü

Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde genç bir kadın herkesin gözü önünde pantolonunu indirip, tuvaletini geri dönüşüm kutusuna yaptı.

Atatürk Havalimanı'nda şaşkına çeviren görüntü

İstanbul Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde amatör kamera tarafından 23 Haziran günü çekilen görüntü "bu kadar da olmaz!" dedirtti.

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Atatürk Havalimanı'nda şaşkına çeviren görüntü

Tuvalete gitmek yerine geri dönüşüm kutularının olduğu bölgeye gelen kadın, herkesin içinde önce pantolununu indirdi, daha sonra da geri dönüşüm kutusuna tuvaletini yaptı.

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Atatürk Havalimanı'nda şaşkına çeviren görüntü

Yolcu olup olmadığı henüz bilinmeyen kadın, tuvalet ihtiyacını gidermek için, hemen herkesi dumura uğratacak bir görüntüye imza attı.

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Atatürk Havalimanı'nda şaşkına çeviren görüntü

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