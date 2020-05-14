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  3. 14 Mayıs 2020 11:56

Atatürk Havalimanı'nda yapılan salgın hastanesinde son durum

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın incelemelerde bulunduğu Atatürk Havalimanı'ndaki salgın hastanesi inşaatı tüm hızıyla devam ediyor.

Atatürk Havalimanı'nda yapılan salgın hastanesinde son durum

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın incelemelerde bulunduğu Atatürk Havalimanı'ndaki salgın hastanesi inşaatı tüm hızıyla devam ediyor.

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Atatürk Havalimanı'nda yapılan salgın hastanesinde son durum

Koronavirüs ile mücadele kapsamında yapımına başlanan salgın hastanesi inşaatındaki son durum havadan görüntülendi.

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Atatürk Havalimanı'nda yapılan salgın hastanesinde son durum

İnşaat alanında çok sayıda iş makinesi ve işçi gün 7 gün 24 saat esasına göre aralıksız bir şekilde çalışıyor.

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Atatürk Havalimanı'nda yapılan salgın hastanesinde son durum

8 Nisan'da yapımına başlanan hastanenin 45 günde bitirilmesi planlanıyor.

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