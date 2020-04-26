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  3. 26 Nisan 2020 09:20

Atatürk Havalimanı'ndaki pandemi hastanesinde çatı göründü!

Atatürk Havalimanı'nda başlanan bin yataklı salgın hastanesinin bina yapım çalışmaları devam ederken, bazı bölümlerin çatıları da tamamlandı. Hastane inşaatında son durum havadan fotoğraflandı.

Atatürk Havalimanı'ndaki pandemi hastanesinde çatı göründü!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Nisan'da video konferans yöntemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından yaptığı açıklamada İstanbul'da Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe'de iki salgın hastanesinin oluşturulacağını duyurmuştu.

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Atatürk Havalimanı'ndaki pandemi hastanesinde çatı göründü!

Atatürk Havalimanı'ndaki bin yataklı salgın hastanesi inşaatında bina yapım çalışmaları aralıksız devam ediyor.

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Atatürk Havalimanı'ndaki pandemi hastanesinde çatı göründü!

Hastanenin bazı bölümlerinin çatılarının da tamamlandığı görülürken, bir yandan da çevre düzenlemesine başlanıldı.

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Atatürk Havalimanı'ndaki pandemi hastanesinde çatı göründü!

Çok sayıda işçi ve iş makinesinin aralıksız çalıştığı hastane inşaatının yakın bir zamanda tamamlanıp hizmete açılması bekleniyor.

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