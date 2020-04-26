Atatürk Havalimanı'ndaki pandemi hastanesinde çatı göründü!
Atatürk Havalimanı'nda başlanan bin yataklı salgın hastanesinin bina yapım çalışmaları devam ederken, bazı bölümlerin çatıları da tamamlandı. Hastane inşaatında son durum havadan fotoğraflandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Nisan'da video konferans yöntemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından yaptığı açıklamada İstanbul'da Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe'de iki salgın hastanesinin oluşturulacağını duyurmuştu.
Atatürk Havalimanı'ndaki bin yataklı salgın hastanesi inşaatında bina yapım çalışmaları aralıksız devam ediyor.
Hastanenin bazı bölümlerinin çatılarının da tamamlandığı görülürken, bir yandan da çevre düzenlemesine başlanıldı.