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  3. 17 Nisan 2020 10:03

Atatürk Havalimanı'ndaki salgın hastanesi yükseliyor! İskeleti ortaya çıktı

Koronavirüs sagınıyla mücadele kapsamında Atatürk Havalimanı'nda yapımına başlanan bin yataklı salgın hastanesinin bina iskeleti tamamlanmaya başlandı.

Atatürk Havalimanı'ndaki salgın hastanesi yükseliyor! İskeleti ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Nisan'da video konferans yöntemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından yaptığı açıklamada İstanbul'da Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe'de iki salgın hastanesinin oluşturulacağını duyurmuştu.

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Atatürk Havalimanı'ndaki salgın hastanesi yükseliyor! İskeleti ortaya çıktı

Atatürk Havalimanı'ndaki bin yataklı hastane inşaatında iş makineleri ve hafriyat kamyonları ile aralıksız bir çalışma yürütülüyor.

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Atatürk Havalimanı'ndaki salgın hastanesi yükseliyor! İskeleti ortaya çıktı

Havalimanında yapımı devam eden hastane inşaatında binanın metal iskeleti tamamlanmaya başladı.

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Atatürk Havalimanı'ndaki salgın hastanesi yükseliyor! İskeleti ortaya çıktı

Çok sayıda işçi ve iş makinesinin aralıksız çalıştığı hastane inşaatının 45 günde tamamlanması bekleniyor.

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