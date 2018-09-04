Atatürk Köşkü'ndeki gizli geçidin sırrı

Trabzon’u üçüncü kez ziyaret ettiğinde bu köşkte 2 gün konaklayan Atatürk, vasiyetini burada hazırladı. Tüm varlığını Türk halkına bıraktığını burada yazdığı vasiyette açıklayan Atatürk’ün ’Veranda’ olarak bilinen odanın altında bir gizli geçit olduğu öğrenildi. Fayansları çıkartılarak ulaşılan ve 3 odası olan sardıç köşkün alt kısmında bulunan çam ormanlarının içindeki dehlize ulaşıyor. 150 metre uzunluğundaki dehlize ulaşan sarnıç saldırı anında sığınak olarak ta kullanılmak için yapılmış. Köşkün bahçeye açılan çift kapılı bölümünün hemen altında bulunan sarnıçtan ulaşılan ve 20 yıl önce kapatılan dehliz Trabzon’da çok az kişi tarafından biliniyor.