Atatürk Köşkü'ndeki gizli geçidin sırrı
Mustafa Kemal Atatürk'ün vasiyetini yazdığı Trabzon'daki Atatürk Köşkü'ndeki gizli geçit ilk kez görüntülendi.
Mustafa Kemal Atatürk’ün vasiyetini yazdığı yer olarak bilinen Trabzon’daki Atatürk Köşkü’nde bulunan gizli geçit ilk kez görüntülendi. Köşkte bulunan vasiyet odasındaki fayansların altından girilen gizli geçidin inşa edildiği 1890’lı yıllarda saldırı anında sığınak olarak kullanılmak amacıyla yapıldığı tahmin ediliyor.
15-17 Eylül 1924 tarihlerinde Trabzon’a ilk ziyaretini yapan Mustafa Kemal Atatürk, Soğuksu mahallesinde yaptığı gezintide çam ormanları içinde Kostantin Kabayanidis tarafından 1890 yılında yazlık olarak yaptırılan köşkü beğendi.
1930 yılında Trabzon Özel İdaresince tescil edilerek İl Daimi Encümeninin 18.5.1931 tarih ve 361 sayılı kararıyla Mustafa Kemal Atatürk’e ‘temlik’ edilen köşkün tapusu ve anahtarı Trabzon’da oluşturulan bir heyet tarafından Atatürk’e teslim edildi.
Trabzon’u üçüncü kez ziyaret ettiğinde bu köşkte 2 gün konaklayan Atatürk, vasiyetini burada hazırladı. Tüm varlığını Türk halkına bıraktığını burada yazdığı vasiyette açıklayan Atatürk’ün ’Veranda’ olarak bilinen odanın altında bir gizli geçit olduğu öğrenildi. Fayansları çıkartılarak ulaşılan ve 3 odası olan sardıç köşkün alt kısmında bulunan çam ormanlarının içindeki dehlize ulaşıyor. 150 metre uzunluğundaki dehlize ulaşan sarnıç saldırı anında sığınak olarak ta kullanılmak için yapılmış. Köşkün bahçeye açılan çift kapılı bölümünün hemen altında bulunan sarnıçtan ulaşılan ve 20 yıl önce kapatılan dehliz Trabzon’da çok az kişi tarafından biliniyor.