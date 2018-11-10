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  3. 10 Kasım 2018 13:11

Atatürk'ün bilinmeyen özellikleri

Mustafa Kemal Atatürk’ün en yakınındaki isimlerden Hacı Tevfik’in torunu, kütüphanecisi ve özel kalemi Nuri Bey’in oğlu Mustafa Kemal Ulusu, Atatürk'e ait önemli anektodları anlattı.

Atatürk'ün bilinmeyen özellikleri

Neleri sevmezdi?

Diktatör değil, tek adamdı. Eşiyle pek severek evlenmediği ve asıl aşkının Fikriye Hanım olduğu bir gerçek.

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Atatürk'ün bilinmeyen özellikleri

Uyumadan 48 saat çalışırmış. Babam 5000’e yakın kitap okuduğunu söylerdi. Okuduğu her kitabı babam da okuyordu. Çünkü sorardı. Savaşlarda cephelerde bile tarih kitabı okurmuş.

Ata lafını sevmezdi

"Atatürk" lafını ilk kez dönemin Türk Dil Kurumu Başkanı bir konuşmasında kullanmış, Mustafa Kemal'de çok beğenerek soyadı olarak almıştı. Kendisine "Ata" diye hitap edilmesinden hiç hoşlanmazdı.
 

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Atatürk'ün bilinmeyen özellikleri

Boyu 1.74, elleri çok ufak. Tıraşını kendisi olmazmış.

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Atatürk'ün bilinmeyen özellikleri

Fenerbahçeli fakat futbolla çok alakadar değilmiş.

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