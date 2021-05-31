Atatürk'e lanet okuyan imama ünlü isimlerden tepki yağdı
Ayasofya Camii'nde Mustafa Kemal Atatürk'e lanet okuyan Mustafa Demirkan'a ünlü isimlerden tepki yağdı.
86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya Camii'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gözlerin önünde Atatürk'e lanet okuyan Üsküdar Yıldırım Beyazıt Camii eski İmam Hatibi Mustafa Demirkan'a tepkiler çığ gibi büyüdü. Birçok ünlü isim Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret edilmesine sessiz kalmadı.
İşte ünlülerin sosyal medya paylaşımları...
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