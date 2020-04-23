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  3. 23 Nisan 2020 12:00

Atatürk’ün bugün bile yolumuzu aydınlatan 20 sözü

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bazı sözleri var ki tekrar tekrar okuyup ders çıkarılması gerekiyor. İşte Atatürk'ün bugün bile bize rehber olacak nitelikte 20 sözü...

Atatürk’ün bugün bile yolumuzu aydınlatan 20 sözü

"Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır."

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Atatürk’ün bugün bile yolumuzu aydınlatan 20 sözü

"Gençler cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile insanlık ve medeniyetin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli timsali olacaksınız. Yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz." 

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Atatürk’ün bugün bile yolumuzu aydınlatan 20 sözü

"Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek demek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu yeterlidir."

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Atatürk’ün bugün bile yolumuzu aydınlatan 20 sözü

"Dünyada her şey için, medeniyet için, hayat için, başarı için, en hakiki mürşit bilimdir, fendir."

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