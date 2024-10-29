Atatürk'ün İstanbul'daki evi ziyaretçi akınına uğradı

Ziyaretçi Mete Kılıç, 'Bizler de büyüklerimizin bıraktığı miras gibi Mustafa Kemal Atatürk'ün bıraktığı bu mirası kendi evlatlarımıza vereceğiz inşallah. Ben de bir eğitimci olarak, bir öğretmen olarak bu sevgiyi, bu duyguyu ve bu ruhu her ne olursa olsun hiçbir şekilde bırakmayacağım diye konuştu.