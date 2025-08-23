Atatürk'ün mirası Savarona'ya muhteşem karşılama
Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi mirası Savarona yatı, TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında, TCG Anadolu ve 7 donanma gemisiyle birlikte 24 Ağustos'ta İstanbul Boğazı'nı selamlayacak.
Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde düzenlenen TEKNOFEST Mavi Vatan öncesinde TCG Savarona, TCG Anadolu ve TCG HIZIRREİS denizaltısının da aralarında bulunduğu toplam 7 gemi, İstanbul Boğazı'ndan geçiş yapacak.
Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi mirası Savarona ve TCG Anadolu, TEKNOFEST yarışmalarına katılan gençler, şehit çocukları ve sevgi evlerinden çocukları da ağırlayacak. Katılımcılar, hem millî donanmanın bir parçası olmanın gururunu yaşayacak hem de unutamayacakları bir gün geçirecek.
Türk Donanması'na ait en gözde gemilerin Boğaz geçişi 15.30-17.30 saatleri arasında yapılacak. Geçiş, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden başlayarak Sarıyer, Tarabya, Emirgan, Kanlıca, Rumeli Hisarı, Kandilli, Bebek, Ortaköy, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü rotasıyla devam edecek.
Dolmabahçe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlanmasıyla sona erecek. 'Türk bayrağını al, gel' çağrısıyla duyurulan etkinlikte binlerce kişi İstanbul Boğazı kıyılarından geçişi izleyebilecek.