Atatürk'ün mirası Savarona'ya muhteşem karşılama

Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi mirası Savarona ve TCG Anadolu, TEKNOFEST yarışmalarına katılan gençler, şehit çocukları ve sevgi evlerinden çocukları da ağırlayacak. Katılımcılar, hem millî donanmanın bir parçası olmanın gururunu yaşayacak hem de unutamayacakları bir gün geçirecek.