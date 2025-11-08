Atatürk'ün restore edilen Selanik'teki kapıları açıldı; işte restorasyon sonrası Ata'mızın evi...

Kültür ve Turizm Bakanlığı Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından yürütülen Selanik Atatürk Evi Restorasyon ve Teşhir-Tanzim Projesi ile tarihi miras, Atatürk'ün ölümün 87'nci yıl dönümünde yeniden ziyaretçilerle buluşacak.