  4. Atatürk'ün restore edilen Selanik'teki kapıları açıldı; işte restorasyon sonrası Ata'mızın evi...

Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 1881 yılında dünyaya geldiği ve o zamanlar Osmanlı toprağı olan Yunanistan'ın Selanik şehrindeki evindeki restorasyon çalışmaları tamamladı. Yarın ziyarete yeniden açılacak olan Ata'mızın evinden restorasyon sonrası ilk görüntüler de geldi.

Kaynak: DHA / İHA
Kültür ve Turizm Bakanlığı Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından yürütülen Selanik Atatürk Evi Restorasyon ve Teşhir-Tanzim Projesi ile tarihi miras, Atatürk'ün ölümün 87'nci yıl dönümünde yeniden ziyaretçilerle buluşacak.

Restorasyon çalışmaları ile 315 metrekarelik 3 katlı yapı, Atatürk'ün çocukluk yıllarına tanıklık eden 1953 düzenine uygun biçimde yeniden tefriş edildi. 

İç ve dış mekanda tüm ahşap imalatlar birebir yenilenerek elektrik tesisatı baştan sona değiştirildi, sandık odası ve hamam özgün haline getirildi. 

Bahçedeki duvar ve zemin taş kaplamaları da elden geçirilerek yapıya tarihi dokusuna uygun görünüm kazandırıldı.

