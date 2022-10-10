Atatürk'ün vefat ettiği oda 10 Kasım'a hazırlanıyor! Saf su ve pamukla ince temizlik

"5 KASIM GÜNÜ ÇALIŞMALAR TAMAMLANACAK"

Restorasyon Daire Başkanı Gökşen Canıyılmaz, "Bu sene Atatürk'ün yatak odasında yüzey temizliği ve mimari yüzeyler gibi bir çalışma yürütüyoruz. İlk olarak fotoğrafla hasar tespitimizi belirledik. Öncesini ve sonrasını karşılaştırabilmek adına dijital arşivimizi aktardık. Milli Saraylar Restorasyon Daire Başkanlığı'na bağlı 12 kişiden oluşan uzman ekibimizle beraber hangi yöntemleri uygulayacağımıza karar verdik. Malzeme teminimizi sağladık. Arkasından güvenli bölgede çalışabilmek adına iskelemizi kurduk ve çalışmalarımız başladı. Uzman ekibimizin içerisinde hem restoratör arkadaşlarımız hem de kalemkar arkadaşlarımız bulunmakta. İlk olarak yaptığımız çalışma kuru temizlik çalışması. Bunu vakumlu restorasyon süpürgesi ve fırçası yardımıyla yüzeyleri kirden arındırdık. Hemen arkasından saf su ve pamuk yardımıyla nemli temizliğe başladık. Tabii ki zaman içerisinde oluşan çatlaklar var ve bu çatlakları enjeksiyon sistemiyle doldurduk ve arkasından yine boya kakmalarını macunlama yöntemiyle kontrol altına almaya çalıştık. Bunun için bir gün kurumasını bekledik. Zımparalama çalışması yaparak tozdan arındırdık. 5 Kasım itibariyle çalışmamızı tamamlamayı planlıyoruz. Elbette ziyaretimiz açık. Biz aslında restorasyon daire başkanlığı olarak periyodik bakım ve temizlik çalışmaları yürütmekteyiz. Bu sadece bu hem bu olay için geçerli. Sarayın diğer mekanlarında da bu çalışmaları yürütüyoruz. Daha önceki yıllarda gerek parke, kapı kanatları, pencere doğramalarında bu çalışmaları yürütmüştük. Bu seneki hedefimiz de mimari yüzeylerdeki daha ince işçilik isteyen çalışmalardır" dedi.