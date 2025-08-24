Atatürk'ün yüzen yadigarı Savarona tüm ihtişamıyla geri döndü

Savarona Yatı'nın tarihçesine değinen İstanbul Tersanesi Komutanı Tümamiral Recep Erdinç Yetkin, “Şu an içerisinde bulunduğunuz TCG Savarona gemimiz 1931 senesinde Almanya'da inşa ediliyor. İnşaatını müteakip Amerika Birleşik Devletleri'yle vergi sorunu nedeniyle kara sularına girmemesi nedeniyle bir müddet daha Almanya'da kalmak zorunda kalıyor. O dönemde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de bir devlet yatı arayışında bulunması üzerine bu yat tespit ediliyor ve alınması üzerine girişimlere başlanıyor. 24 Mart bin 1938 tarihinde satın alınarak ilk Türk bayrağı çekiliyor. 1 Haziran 1938 tarihinde Dolmabahçe'nin önlerine gelerek Atatürk'ü misafir etmek üzere hazır hale geliyor. Atatürk bu gemide 56 gününü geçiriyor. Fakat bu 56 gün kısa da olsa önemli tarihi kararların alındığı bir süreç oluyor. Hatay sorunu, bugün biz denizcilerin büyük gururla kutladığı 27 Eylül Preveze Deniz Zaferi'nin bu tarihte kutlanması, İstanbul İmar Planları, İstanbul Beşiktaş'taki Barbaros Hayrettin Paşa Türbesi'nin halka açılması ve temizlenmesi gibi önemli tarihi kararlarda bu gemide alınıyor. 1951 ve 1986 yılları arasında, Deniz Harp Okulu öğrencilerinin yurt dışı ve yurt içi seyirlerinde eğitim gemisi olarak hizmet veren gemimiz, 1986 yılından itibaren ise maalesef denizlere veda ediyor. Ve bir takım modernizasyon faaliyetlerinden sonra 2016 senesinde tekrar tersanemize geliyor. Yaklaşık 7 yıl tersanemizde bulunan TCG Savarona, 17 Ağustos 2023 tarihinde Cumhurbaşkanımızın direktifleri, Emine Erdoğan Hanımefendi'nin takip ve kontrolünde tekrar yeni bir kapsamlı ve büyük bir modernizasyona başlıyoruz. Bu süreç içerisinde Deniz Kuvvetleri Komutanımız Oramiral Ercüment Tatlıoğlu tarafından 3 aşamalı bir plan hazırlanması talimatı verilmiştir. Ve bu hazırlanan planlara göre; gemimizin müze gemi olarak muhafaza edilmesi, sınırlı bir seyir kabiliyetine sahip olması veya tam seyir kabiliyetine sahip olması olarak bir üç aşamalı maliyet ve zaman planında içeren tekliflerimiz zatı hallerine arz edilmiştir" dedi.