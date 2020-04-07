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  3. 07 Nisan 2020 11:00

Ateşi yüksek çıkan yaşlı adamı otomobille polisten kaçırmaya çalıştı

Adıyaman Kahta'da, uygulama noktasında durdurulan otomobilde yolculuk yapan 70 yaşındaki adam, koronavirüs şüphesi ile hastaneye götürülmek istendi. Yaşlı adamın oğlu, babasını kaçırmak isteyince kovalamaca yaşandı.

Ateşi yüksek çıkan yaşlı adamı otomobille polisten kaçırmaya çalıştı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir otomobili uygulama noktasında durduran güvenlik güçleri, sürücü ile yanında yolculuk eden babası Ahmet K.'nin ateşini kontrol etti.

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Ateşi yüksek çıkan yaşlı adamı otomobille polisten kaçırmaya çalıştı

Ekipler ateşi yüksek çıkan Ahmet K.'yi koronavirüs şüphesiyle hastaneye götürmek istedi. Ancak sürücü otomobili çalıştırarak babasıyla beraber kaçmaya çalıştı.

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Ateşi yüksek çıkan yaşlı adamı otomobille polisten kaçırmaya çalıştı

Yaşanan kovalamaca ile durdurulan otomobildeki yaşlı adam olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye götürüldü. Sürücü ise gözaltına alındı. Yaşlı adamın koronavirüs testinin sonucu henüz çıkmadı.

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