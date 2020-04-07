Ateşi yüksek çıkan yaşlı adamı otomobille polisten kaçırmaya çalıştı
Adıyaman Kahta'da, uygulama noktasında durdurulan otomobilde yolculuk yapan 70 yaşındaki adam, koronavirüs şüphesi ile hastaneye götürülmek istendi. Yaşlı adamın oğlu, babasını kaçırmak isteyince kovalamaca yaşandı.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir otomobili uygulama noktasında durduran güvenlik güçleri, sürücü ile yanında yolculuk eden babası Ahmet K.'nin ateşini kontrol etti.
Ekipler ateşi yüksek çıkan Ahmet K.'yi koronavirüs şüphesiyle hastaneye götürmek istedi. Ancak sürücü otomobili çalıştırarak babasıyla beraber kaçmaya çalıştı.