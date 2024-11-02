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Atık su gideri kazısında top mermisi bulundu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde altyapı çalışması nedeniyle yapılan kazıda top mermisi bulundu.

Kaynak: DHA
Atık su gideri kazısında top mermisi bulundu - Resim: 1

Olay, dün saat 18.00 sıralarında İnegöl'ün Kırsal Olukman Mahallesi’nde meydana geldi.

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Atık su gideri kazısında top mermisi bulundu - Resim: 2

Muhtarlık tarafından ev gideri için iş makinesiyle yapılan kazı sırasında topraktan top mermisi çıktı.

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Atık su gideri kazısında top mermisi bulundu - Resim: 3

Mermiyi gören mahalle muhtarı Yıldıray Mutlu’nun ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, olay yerinde çevre güvenliğini aldı. (DHA)

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