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  3. 18 Kasım 2018 10:40

Atina sokakları savaş alanına döndü

Yunanistan’da yedi yıl süren cunta rejiminin devrilmesine neden olan “17 Kasım” öğrenci ayaklanmasının 45. yıldönümü kutlamaları Amerikan Büyükelçiliğine yapılan yürüyüş sonrasında çıkan olaylarda sekiz kişinin gözaltına alındı.

Atina sokakları savaş alanına döndü

Üç gün boyunca binlerce kişi Atina’nın merkezinde bulunan Teknik Üniversitesin avlusunu ziyaret ederek orada hayatlarını kaybeden gençlerin anısına yapılan anıta birer karanfil bıraktı, devlet kurumları ve parti heyetleri çelenkler sundu.

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Atina sokakları savaş alanına döndü

17 Kasım 1973’te Üniversiteye giren tank tarafından ezilerek can veren gençlerin kanıyla bulanmış Yunan bayrağını taşıyan bir öğrenci heyeti önderliğinde Amerika Büyükelçiliğine doğru yürüyüş saat yerel saatle 15.00’te başladı.

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Atina sokakları savaş alanına döndü

Büyükelçiliğin önünde toplanan halk, Yunan milli marşını söyleyip sloganlar attıktan sonra dağıldı. Gösterilerin olaysız gelişmesine ve beş bin polisin seferber edilmesine rağmen her yıl yaşanan ciddi olaylar önlenemedi.

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Atina sokakları savaş alanına döndü

Saat 17.00 civarında Üniversite’de saklanan iktidar karşıtı anarşist gruplar Molotof bombalarıyla polislere saldırdılar.

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