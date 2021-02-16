Atina'da heyecan yaratan kar iki can aldı
Yunanistan’da son 12 yılın en ağır kar yağışı yaşanıyor. Ülke çapında elektrik kesintileri yaşanırken yoğun kar yağışı nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı.
Midia (Medeia) ismiyle anılan kötü hava koşulları tüm Yunanistan'ı etkisi altına aldı. Ülkenin neredeyse tamamı karla kaplandı.
Son 12 yılın en ağır kışı yaşanırken, kötü hava koşulları nedeniyle iki kişi de hayatını kaybetti.
Girit'te hayvanlarını beslemeye giden 56 yaşındaki çoban karda mahsur kaldı ve kalbinin durması sonucu yaşamını yitirdi.