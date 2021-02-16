Atina'da heyecan yaratan kar iki can aldı

Eğriboz Adası'nın merkeze uzak bir köyünde, 250 metre rakımda yaşayan 80 yaşında bir vatandaş ise sağlık problemleri nedeniyle hastaneye gitmesi gerekirken, kötü hava koşulları nedeniyle yetkililer kendisine ulaşamadı. Evinde mahsur kalarak yaşama veda etti.



