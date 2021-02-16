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  3. 16 Şubat 2021 17:21

Atina'da heyecan yaratan kar iki can aldı

Yunanistan’da son 12 yılın en ağır kar yağışı yaşanıyor. Ülke çapında elektrik kesintileri yaşanırken yoğun kar yağışı nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı.

Atina'da heyecan yaratan kar iki can aldı

Midia (Medeia) ismiyle anılan kötü hava koşulları tüm Yunanistan'ı etkisi altına aldı. Ülkenin neredeyse tamamı karla kaplandı.

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Atina'da heyecan yaratan kar iki can aldı

Son 12 yılın en ağır kışı yaşanırken, kötü hava koşulları nedeniyle iki kişi de hayatını kaybetti.

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Atina'da heyecan yaratan kar iki can aldı

Girit'te hayvanlarını beslemeye giden 56 yaşındaki çoban karda mahsur kaldı ve kalbinin durması sonucu yaşamını yitirdi.

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Atina'da heyecan yaratan kar iki can aldı

Eğriboz Adası'nın merkeze uzak bir köyünde, 250 metre rakımda yaşayan 80 yaşında bir vatandaş ise sağlık problemleri nedeniyle hastaneye gitmesi gerekirken, kötü hava koşulları nedeniyle yetkililer kendisine ulaşamadı. Evinde mahsur kalarak yaşama veda etti.

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