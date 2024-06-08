Atış poligonunda yangın; patlayan mermiler panik yarattı
Şanlıurfa'da 10 katlı binanın altında bulunan özel atış poligonunda yangın çıktı. Söndürme çalışmaları sırasında ısınan mermilerin patlaması çevrede panik yarattı.
Kaynak: DHA
Olay, öğle saatlerinde Şenevler Mahallesi'nde bulunan özel bir atış poligonunda meydana geldi. İddiaya göre, 10 katlı binan altında bulunan atış poligonunda elektrik kontağından yangın çıktı.
1 / 15
Binadan yükselen dumanı fark edenler, olayı polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi gönderilerek yangına müdahale edildi.
2 / 15
Polis ekipleri binanın çevresinde araç trafiğini keserek güvenlik önlemi aldı. Herhangi bir olumsuzluğa karşı 112 ekipleri hazır bekletildi.
3 / 15
Yangın söndürme sırasında zaman zaman ısınan mermi ve mühimmatların patlaması çevredekileri korkuttu.
4 / 15