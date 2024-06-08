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Atış poligonunda yangın; patlayan mermiler panik yarattı

Şanlıurfa'da 10 katlı binanın altında bulunan özel atış poligonunda yangın çıktı. Söndürme çalışmaları sırasında ısınan mermilerin patlaması çevrede panik yarattı.

Kaynak: DHA
Atış poligonunda yangın; patlayan mermiler panik yarattı - Resim: 1

Olay, öğle saatlerinde Şenevler Mahallesi'nde bulunan özel bir atış poligonunda meydana geldi. İddiaya göre, 10 katlı binan altında bulunan atış poligonunda elektrik kontağından yangın çıktı. 

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Atış poligonunda yangın; patlayan mermiler panik yarattı - Resim: 2

Binadan yükselen dumanı fark edenler, olayı polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi gönderilerek yangına müdahale edildi. 

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Atış poligonunda yangın; patlayan mermiler panik yarattı - Resim: 3

Polis ekipleri binanın çevresinde araç trafiğini keserek güvenlik önlemi aldı. Herhangi bir olumsuzluğa karşı 112 ekipleri hazır bekletildi. 

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Atış poligonunda yangın; patlayan mermiler panik yarattı - Resim: 4

Yangın söndürme sırasında zaman zaman ısınan mermi ve mühimmatların patlaması çevredekileri korkuttu. 

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