Atlantik Okyanusu’ndaki plastik kirliliği tahmin edilenden 10 kat fazla
Atlantik Okyanusu’nda ölçüm yapan araştırmacılar burada bulunan plastik kirliliğinin tahmin edilenden 10 kat fazla olduğunu açıkladı.
Atlantik Okyanusu'nda önceden tahmin edilenden 10 kat daha fazla plastik bulundu, bu da dünyanın plastik sorununun muhtemelen tahmin edilenden çok daha büyük olduğunu gösteriyor.
20 KAT DAHA KİRLİ
İngiltere Ulusal Oşinografi Merkezi tarafından, okyanus yüzeyinin yaklaşık yüzde 5'inde, yapılan yeni ölçümde en yaygın plastik türlerinin 12 ile 21 ton arasında değişen parçaları bulundu. Bu, durum Atlantik'te plastik kirliliğin yaklaşık 200 milyon ton olduğuna işaret ediyor. Önceki tahminlerde, 1950'den 2015'e kadar Atlantik'e toplam 17 milyon ile 47 milyon ton plastiğin salındığı düşünülüyordu.
Araştırmanın başyazarı Katsiaryna Pabortsava, “Bulgularımız Atlantik Okyanusu’nun yüzeyindeki mikroplastik parçalarının korkunç boyutlara ulaştığını gösteriyor. Tehlike Daha önce büyük ölçüde hafife alındı. Politika yapıcıların bu konuda acil adım atması gerekiyor. İnsanlar hala bunun biyoçeşitlilik ve deniz canlıları için oluşturduğu büyük riskin farkında değil” ifadelerini kullandı.
POLİTİKA YAPICILARA "HAREKETE GEÇME" ÇAĞRISI
Pabortsava, karar mercilerinin okyanusa plastik erişimini durdurdurmak bir yana çoğu kirlilik kaynağından da haberi olmadığını aktardı. “Okyanustaki plastik miktarının tam değerleri bilinmiyor. Şu anda tahmin yürütebiliyoruz. Ancak bu plastiklerin nereden geldiği hakkında da net bir bilgimiz yok. Ancak, toplumumuz çevre ile ilgli konularda duyarlı ve onlara bu sorunların cevaplarını verebilmeyiz” dedi.