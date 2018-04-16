Atlarını ziyaret için at üzerinden 100 kilometre yol yaptılar
Eskişehir Ertuğrulgazi Atlı Spor Kulübü üyeleri, atları ile 100 kilometre yol yaparak Söğüt'ü ziyaret etti.
Eskişehir Ertuğrulgazi Atlı Spor Kulübü üyeleri, atları ile birlikte Eskişehir-Söğüt arasında 100 kilometre yol yaparak atalarını ziyaret ettiler.
Eskişehir’den çıkarak 5 saatlik bir yolculuk sonucu Ertuğrulgazi türbesine ulaşan 6 Atlı Spor Kulübü üyesi, burayı ziyaret ettikten sonra bir gece konaklayarak Eskişehir’e döndüler. Yolculuk boyunca vatandaşların yoğun ilgileriyle karşılaşan kulüp üyeleri, toplamda 100 kilometre yol yaptılar. Farkındalık oluşturmak amacıyla bu organizasyonu yaptıklarını söyleyen Eskişehir Ertuğrulgazi Atlı Spor Kulübü Başkanı Mustafa Çelik, Sultan Abdülhamit Han’ın muhafıza alayını oluşturan Ertuğrul alayına ithafen kulübe bu isimi verdiklerini söyledi.
"Bu işten herhangi bir kazancımız, maddi çıkarımız yok"
Eskişehir Ertuğrulgazi Atlı Spor Kulübü Başkanı Mustafa Çelik, Eskişehir'de gönüllülük esasıyla bir araya geldiklerini ve hiç bir maddi çıkar gütmediklerini söyleyerek, "Arkadaşlarımızla birlikte 2 gündür yollardayız. Dün Eskişehir’den başlayan yolculuğumuz 5 saatlik atlı yolculukla Söğüt’e ulaştık. Söğüt’te Ertuğrul Gazi Türbesi ve Kuyulumescit ziyaretinin ardından bir gece konaklama ile bugün tekrar yola çıktık ve aynı güzergahtan Eskişehir’e ulaştık. Amacımız farkındalık oluşturmaktı. Biz 2013 yılında Eskişehir’de kurulmuş bir kulübüz.
Kulübümüzün ismini Sultan Abdülhamid Han’ın muhafız alayını oluşturan alayına ithafen bu ismi verdik. Muhafız alayını oluşturan askerler, Eskişehir’den seçilen askerlerdi. Bunlar, özel askerlerdi. Bizler, kulüp ismimizi onlara öykünerek oluşturduk. Eskişehir’de bir araya gelen gönüllüleriz aslında. Bu işten herhangi bir kazancımız, maddi çıkarımız yok. Arkadaşlarımızın hepsi kendi imkanlarıyla atlarını besliyorlar. Atlarla doğada olmak bizim için önemli" dedi.