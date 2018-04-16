Atlarını ziyaret için at üzerinden 100 kilometre yol yaptılar

"Bu işten herhangi bir kazancımız, maddi çıkarımız yok"



Eskişehir Ertuğrulgazi Atlı Spor Kulübü Başkanı Mustafa Çelik, Eskişehir'de gönüllülük esasıyla bir araya geldiklerini ve hiç bir maddi çıkar gütmediklerini söyleyerek, "Arkadaşlarımızla birlikte 2 gündür yollardayız. Dün Eskişehir’den başlayan yolculuğumuz 5 saatlik atlı yolculukla Söğüt’e ulaştık. Söğüt’te Ertuğrul Gazi Türbesi ve Kuyulumescit ziyaretinin ardından bir gece konaklama ile bugün tekrar yola çıktık ve aynı güzergahtan Eskişehir’e ulaştık. Amacımız farkındalık oluşturmaktı. Biz 2013 yılında Eskişehir’de kurulmuş bir kulübüz.